Check-raise river, que faire ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish". Notre top paire est-elle encore devant après ce check-raise river ?

C'est désormais une habitude, depuis plus de 6 saisons pas un dimanche ne passe sans que le RMC Poker Show n'ait droit à sa traditionnelle rubrique "Dans la tête d'un fish". Véritable combat de coqs entre Moundir, Daniel Riolo et les invités dans un jeu de rôles particulièrement savoureux, cet incontournable du show permet aux animateurs de jauger leur niveau de poker du moment.

Alors cette semaine, sous les yeux et les oreilles attentives de Pierre Calamusa et Thomas Eychenne, les deux compères et les invités Matis et Liran Huberman ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée en heads-up du dernier Main Event du PCA aux Bahamas. Un coup, une réflexion et surtout une décision à plusieurs centaines de milliers de dollars.