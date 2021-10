Dans la tête d'un fish : Que valent J10 pareillés dans ce coup ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish". Avec J10 de coeur sur un board plutôt favorable en apparence, la décison river s'annonce très complexe.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les oreilles attentives de Pierre Calamusa, en direct de sa villa de Las Vegas, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée lors du Main event de l'European Poker Tour Barcelone. 1988 joueurs étaient sur la ligne de départ et seuls 27 d'entre eux sont encore en course pour un premier prix de 1.3 million $. Avec 8 joueurs à table, en position UTG+1, arr!ivent J10 de coeur. S'en suit un pot à 3 puis à 2 joueurs avec une décision très compliquée river. A vos analyses !