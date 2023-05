Doyle Brunson, la légende du poker s'en est allé

Doyle Brunson a tiré sa révérence cette nuit. La légende du poker américain et mondial s'est éteint à l'âge de 89 ans.

"C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre père, Doyle Brunson. Il était un homme chrétien bien-aimé, un mari, un père et un grand-père. Nous aurons plus de choses à dire dans les jours à venir pour honorer son héritage. Veuillez garder Doyle et notre famille dans vos prières. Qu'il repose en paix." Il est 4h du matin cette nuit quand Brian Balsbaugh, agent de Doyle Brunson, annonce la mort de la légende du poker mondial.

10 bracelets WSOP et un titre WPT

"Texas Dolly", pure texan, jamais sans son chapeau vissé sur la tête, est parti à 89 ans. Avec lui, il emporte des souvenirs et des moments gravés à jamais dans la tête de milliers de fans de poker à travers le monde. 2 fois vainqueur du Main Event des WSOP et détenteur de 10 bracelets des séries mondiales, celui qui fut introduit au Poker Hall of Fame en 1988 a eu mille vies avant les cartes. Champion de basket universitaire dans les années 50, Doyle Brunson a vu ses rêves de NBA brisés suite à une blessure.

De champion de basket à roi du poker

Mais rien n'aura finalement barré la route du champion américain cartes en main. Jusqu'au bout, même au volant de sa voiturette, le grand fan du 10-2 s'est battu aux tables. Celui qui compte plus de 6 millions $ de gains en tournois aura laissé un héritage inégalé dans le monde du jeu. Aujourd'hui les hommages des plus grandes stars du poker se multiplient, de Phil Hellmuth à Daniel Negreanu en passant par les WSOP.

Toute la famille du RMC Poker Show présente ses plus sincères condoléances à la famille de Doyle Brunson. La prochaine émission lui sera d'ailleurs consacrée. Une légende ne meurt jamais.