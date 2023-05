EPT Monaco : Et de 2 pour Watson !

Mike Watson remporte l'EPT Monte-Carlo devant 1.098 joueurs. Le canadien, qui devient le 2ème joueur à être sacré 2 fois sur le circuit après son sacre lors du PCA 2016, empoche 749.425€. Les français Samy Boujmala et Arnaud Enselme s'inclinent aux 5ème et 6ème rangs pour 235.150€ et 180.900€.

Il n'aura fait qu'assumer son statut de grandissime favori à l'entame de la table finale. Après 6 jours d'un combat intense aux tables monégasques, Mike Watson assoit un peu plus sa domination sur le circuit européen. Opposé à un field dantesque de 1.098 joueurs, le canadien a déroulé jusqu'à l'ultime duel face à l'allemand Leonard Maue (runner-up pour 697.175$ après deal à 2). En s'imposant sur le Rocher après un âpre head's up, celui qui compte aujourd'hui plus de 20 millions $ de gains en tournois live entre surtout dans l'histoire du circuit en devenant le 2ème joueur à remporter 2 fois une couronne EPT (il avaiy déjà signé un joli succès sur le PCA 2016 pour 728.325$).

Les français éliminés d'entrée de TF

Face à lui en table finale figuraient 2 français. Mais Arnaud Enselme et Samy Boujmala n'auront finalement pas réussi à résister bien longtemps lors ce cette 6ème et dernière journée. Le premier d'entre eux sorti par le vainqueur du jour sur une confrontation 1010 < JJ se contentant des 180.900€ de la 6ème place. Le 2ème, Samy Boujmala (qualifié sur le Main Event), a lui dû rendre les armes face à Worthington-Leese (3ème de cet EPT Monte Carlo pour 397.450€) au 5ème rang, synonyme d'un gain substantiel de 235.150€.