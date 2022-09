Erwann Pecheux, quel bilan après 10 ans de poker ?

Invité dimanche soir du RMC Poker Show après sa 3ème place sur le HR Mistery Bounty du Club Barrière, Erwann Pecheux s'est confié sur sa vision du poker après 10 années de jeu.

Exit le manque d'assurance dans la voix, l'homme est posé, détendu, son visage et sa barbe indiquent le nombre d'années passées à jouer. Erwann Pecheux n'est plus un jeune premier, il est un joueur mûr mais à la détermination toujours aussi affutée. Mais après quasiment une décennie à parcourir le monde sous les couleurs du Team PMU, le résident maltais s'est assagi, forcément. Et ce rythme lui va bien. A lui de gérer sa vie comme il l'entend, alternant le online et les principaux événements live entre Paris, Barcelone et Las Vegas.

Entre Malte, Paris, Barcelone et Las Vegas

Cette semaine, de passage dans la capitale pour une réunion de famille, celui qui compte plusieurs centaines de places payées en tournois à ajouter une nouvelle ligne à son palmarès largement fourni. Engagé sur le High Roller à 1.200€ du Festival Mistery Bounty au Club Barrière (156 entrées), le trentenaire s'est contenté du belle 3ème place (9.000€) mais également de la plus grosse enveloppe surprise de l'événement, ajoutant ainsi un chèque de 30.000€ à sa besace. Dimanche soir, Erwann Pecheux était l'invité du RMC Poker Show.