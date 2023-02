Fabrice Bigot remporte le WPT Paris

Le WPT Prime Paris s'est conclu avec la victoire de Fabrice Bigot L'habitué des lieux s'impose devant 1071 joueurs et encaisse 177.240€ et un package à 10.400$ pour le prochain WPT Championship.

5 jours de départ, un total de 1.071 entrées et donc un prizepool record à Paris de 1.028.160€. Si des centaines de joueurs avaient pris la direction des Bahamas cette semaine pour jouer les festivals PCA et PSPC, des centaines d'autres se sont contentés de la Porte d'Auteuil. Le Club Circus, en partenariat avec PMU et Texa Poker, recevait pour la première fois une étape du WPT. Le célèbre marque américaine posait ses valises dans le 16ème arrondissement de Paris avec des tournois d'envergures dont un Main Event à 1.100€ l'entrée.

Bigot, l'homme en forme

Après 3 jours d'un beau combat, le titre est revenu à un habitué des lieux. Fabrice Bigot, déjà vainqueur de l'UDSO pour 63.250€ en juillet 2021 et du Texa Poker 750 en aout dernier pour 47.600€, s'est cette fois emparé d'un bien plus joli chèque. Avec la bagatelle de 177.240€ promis au vainqueur et un ticket à 10.400$ pour le WPT World Championship 2023 à Las Vegas, il décroche là le plus gros gain de sa carrière après sa 11ème place lors du dernier EPT Prague.

"L'argent ça se dépense, un trophée ça se conserve"

"En 2022, j'ai eu beaucoup d'occasions d'aller loin dans des tournois, mais je n'ai pas réussi à conclure. Alors en 2023, je me concentre sur les détails qui peuvent davantage me permettre de conclure. J'ai par exemple insisté sur le travail technique et sur l'instinct avec mon coach mental, afin de plus m'écouter et me faire confiance dans certains situations. Et ça a marché sur ce tournoi" a-t-il confié au micro de Club Poker suite à sa victoire.