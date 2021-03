Fedor Holz allège Malinowski de 90.000$

Au terme d'un duel qui n'aura duré que l'espace de 4 sessions entre Wiktor Malinowski et Fedor Holz, l'allemand est sorti vainqueur de la confrontation avec plus de 90.000$ de bénéfices.

Depuis des semaines, le monde du poker ne vit plus que pour ce genre d'évènements. Sans doute lassés par ces longs mois sans "live", les grands pontes du poker mondial se laissent prendre au jeux des duels, ces quelques confrontations étant souvent la conséquence d'une d'une guerre d'ego et de nombreuses moqueries par réseaux sociaux interposés.

Après Negreanu Vs Polk, Holz Vs malinowski

Quelques semaines après avoir vu Daniel Negreanu se délester de plus d'un million de dollars après un duel titanesque online face à Doug Polk, Fedor Holz n'a pas hésité à relever le défi lancé par Wiktor Malinowski. Et près de 1.900 plus tard aux blindes 100/200$ en 4 sessions, le plus jeune retraité de l'histoire du poker a montré qu'il n'avait clairement rien perdu de sa superbe.

90.000$ de bénéfice en 4 sessions

En avance de 160.000$ à l'entame de la 4ème session, Fedor Holz a vu son adversaire réagir lors de l'ultime duel pour limiter les pertes à 90.000$. Revivez ici la vidéo de la dernière session entre les 2 hommes.