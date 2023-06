Fivebet Festival Paris : Vincent Lavollée sacré au Club Barrière

Le Main Event du Fivebet Festival Paris (100 joueurs) s'est conclu hier au Club Barrière Champs-Elysées avec la victoire de Vincent Lavollée pour plus de 15.000€.

Sa première ligne Hendon Mob date du 9 juillet 2021... Et poutant ! Ne vous fiez pas à son maigre palmarès (6 places payées en 2 ans), Vincent Lavollée est un joueur redoutable. Cette semaine, cet amoureux des cartes, rompu au poker en ligne, a franchi le seuil de la porte du Club Barrière Champs Elysées (ex-ACF) pour n'en sortir finalement que 48 heures plus tard. Engagé sur le Main Event (660€ de droit d'inscription) du Fivebet Festival, cette marque jeune et dynamique fondée il y a moins d'un an par Thomas Gimie et Benjamin Camps, Lavollée a dominé un field réduit de 100 joueurs.

Premier titre mais seulement 100 joueurs

Après s'être défait de Thibault Reverdito (runner-up pour 10.150€) lors de l'ultime duel, l'heureux vainqueur du jour s'est adjugé un chèque de 15.043€, soit sa plus belle performance live. Déjà vainqueur d'un tournoi des Winamax Series en avril dernier pour plus de 13.000€, Vincent Lavollée s'est confié à Club Poker à l'issue de son sacre. Sourire jusqu'aux oreilles, son seul regret tenait à la faible affluence de l'événement : "Ce tournoi était parfait, il y avait de l'action tout le temps, on est sur les Champs dans un cadre magnifique... Pourquoi a-t-on fait 100 inscriptions ?"

Classement final

Vainqueur : Vincent Lavollee - 15.043€

2. Thibault Reverdito - 10.150€

3. Jean Come Haye - 6.800€

4. Thomas Grasselli - 4.700€

5. Alexandre Johannes - 3.420€

6. Rony Halimi - 2.580€

7. Jacques Guenni - 2.090€

8. Hugo Laroche - 1.810€

9. Arnaud Peyroles - 1.630€