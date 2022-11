Florian Guimond, la perf d'une vie

Le français Florian Guimond a remporté le Main Event Medium des WCOOP (1.050$) devant près de 5.000 joueurs pour un gain monstrueux de... 603.142$

Une heure très tardive dans la nuit de mercredi à jeudi au sein d'une bien jolie collocation londonienne de grinders. A l'étage 4 joueurs, dont Ivan Deyra, les yeux rivés sur un écran d'ordinateur. Tous suivent le 5ème larron du logement, quelques marches plus bas, en plein head's-up du Main Event Medium des WCOOP (1.050$). Après des dizaines d'heures de jeu, Florian Guimond et ses amis peuvent laisser exploser leur joie, un champion du monde est né ! En s'offrant le titre devant plus de 4.700 joueurs, l'habitué du circuit live (près de 500.000$ de gains et une finale WSOP lété dernier) ajoute la bagatelle de 603.142$ à sa désormais un tantinet plus grasse bankroll.

Florian Guimond invité du RMC Poker Show

Invité hier soir du RMC Poker Show, le jeune joueur s'est confié sur sa performance hors du commun. Très serein suite à son gain à 6 chiffres, Florian Guimond garde la tête sur les épaules. "Au poker on a l'opportunité d'avoir de la réussite mais le plus important est de pouvoir continuer". Seule certitude, il va pouvoir envisager plus sereinement l'avenir.