Fold logique ou hero fold ?

Découvrez le premier épisode de la saison de "Dans la tête d'un fish". Avec 2 paires au flop, la dernière mise river de notre adversaire nous met dans une situtation compliquée.

C'est désormais une habitude, depuis plus de 5 saisons pas un dimanche ne passe sans que le RMC Poker Show n'ait droit à sa traditionelle rubrique "Dans la tête d'un fish". Véritable combat de coqs entre Moundir, Daniel Riolo et les invités dans un jeu de rôles particulièrement savoureux, cet incontournable du show permet aux animateurs de jauger leur niveau de poker du moment.

Qu'auriez vous fait à la place de Jimmy Guerrero ?

Alors cette semaine, sous les oreilles et les yeux attentifs de Julien Pérouse et Jimmy Guerrero, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée par notre invité du soir Jimmy Guerrero, 2ème du dernier EPT Barcelone pour près de 1.3M€. Engagé dans un coup à 2 avec A9 dépareillés après une relance adverse, il trouve 2 paires au flop. S'en suivent 2 barrels payés mais un 3ème et dernier très conséquent amène quelques doutes. Auriez-vous call ou fold river. A vos analyses !