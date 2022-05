Grindhouse, le dernier documentaire de Victor Saumont

Vendredi dernier, Victor "Tapis_Volant" Saumont a sorti son dernier documentaire. Intitulé "Grindhouse, des séries et des hommes", il suit l'aventure d'une collocation éphémère de 5 amis joueurs de poker lors des derniers Winamax Series.

Dès les premières secondes du film, le téléspectateur sait ou il met les pieds. Une immense maison dans l'Ariège, des ordinateurs dans chaque recoin, une table de beerpong et 5 garçons qui occupent les lieux, rien de plus facile pour deviner que l'on se trouve là dans une collocation de joueurs de poker. Il y a quelques semaines pour Winamax, Victor Saumont a donc réalisé "Grindhouse, des séries et des hommes".

38 minutes avec des grinders de l'êxtrême

38 minutes durant lesquelles le réalisateur suit 5 grinders pendant la folle quinzaine des WS. "Pour les Winamax Series de janvier 2021, Chance et Juani avaient eu l'idée de se retrouver à plusieurs dans une maison et de streamer leurs soirées sur leurs chaînes respectives. Le projet a cartonné pour cette seconde édition de la Grindhouse, il fallait que Winamax soit présent pour documenter leur quotidien" confiait PonceP, présent sur place pendant le tournage.