Guillaume Diaz, père et joueur de poker

Comment concilier vie de famille et vie de joueur ? Guillaume Diaz, père depuis un an et demi, se confie.

Il y a 5 ans, il remportait 78.000€ en plein vol entre Macao et Zurich grâce à la connexion parfaite de sa compagnie. Aujourd'hui, Guillaume Diaz ne pourrait sans doute pas s'offrir ce luxe tant la vie de père, qu'il a découvert en juin 2021, est prenante. Celui qui fait figure d'homme d'expérience au sein du Team Winamax depuis sa victoire sur la Top Shark Academy en 2014 a muri tant dans son jeu que dans sa vie. Papa d'un petit garçon de 17 mois, le grenoblois doit désormais mêler vie de famille et vie professionnelle de front.

"Il y a des adaptations à faire"

S'il avoue aisément que les "valises sont clairement plus longues à péparer" désormais, Volatile continue de parcourir le monde pour jouer au poker. Invité hier soir du RMC Poker Show en marge de l'étape de lancement du WIPT à la Villette, celui qui compte aujourd'hui près de 1.6M$ de gains en tournoi s'est confié sur cette double "fonction" joueur/papa.