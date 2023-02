Guillaume Diaz prend le relais

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un pro". Guillaume Diaz succède à Davidi Kitai sur le 5.000$ 6-max des WSOP 2022.

C'est en quelques sortes son chant du cygne... Avant un départ vers de nouveaux horizons, Guillaume Diaz prend la relève de Davidi Kitai dans la dernière saison de la série "Dans la tête d'un pro". Quelques jours après que le monde du poker hexagonal ait appris la séparation entre l'historique Top Shark et Winamax, Volatile s'offre quelques heures de douceur en plus. L'heureux papa, arrivé à un tournant de sa vie, va donc voir les projecteurs braqués sur lui lors d'une épreuve incontournable chaque été aux WSOP à Las Vegas, le 5.000$ 6-max.

Dans la tête de Volatile aux WSOP

Si le génie belge du Team Winamax n'aura pas réussi à atteindre les places payées, Guillaume Diaz reprend le flambeau au milieu du Day 2 alors que 246 joueurs sont encore en course. En route pour 61 minutes de dissection pokeristique avec un tapis de 50 blindes. Préparez-vous à faire travailler votre matière grise en compagnie de l'homme qui a déjà remporté un Winamax Series à plus de 10.000 mètres d'altitude entre Macao et Zurich. Moteur !