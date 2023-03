High Roller MPO : Moundir l'a fait !

Cette nuit, Moundir a enfin accompli l'un de ses plus beaux rêves, celui d'être sacré sur un tournoi majeur. L'animateur du RMC Poker Show s'est adjugé le titre sur le High Roller du MPO pour 60.000€. Immense performance pour un joueur au coeur énorme.

"Ouais les gars, et bien voilà j'ai gagné. 10 ans que j'attends ce titre bordel de m....". 5h10 du matin, voix chevrotante, Moundir lâche ce vocal plein d'émotion sur le groupe Whatsapp du RMC Poker Show. Après plus de 7 heures d'une épique table finale, l'aventurier le plus connu du circuit vient de décrocher le graal à Marrakech, le titre sur le High Roller à 2.000€ du MPO. Engagé sur le plus gros tournoi du festival quelques heures après avoir posé le pied sur le sol marocain, le co-animateur de la seule émission poker de France est finalement venu à bout d'un joli field de 124 joueurs pour s'offrir le chèque de 60.000€ promis au vainqueur.

La récompense d'un immense travail

Jusqu'à présent sa meilleure performance était une 472ème place sur le Main Event des WSOP en 2018 pour 29.625€ et son seul titre remontait à avril 2012 sur un side event de la Grande Finale du WIPT pour 10.000€. Aujourd'hui, ce trophée marrakchi est un aboutissement, une juste récompense du travail accompli. «Dans le poker, j’avais deux rêves : Collaborer avec les meilleurs, et aujourd’hui ça fait dix ans que je suis avec Wina. Pour un joueur amateur, passionné, le fait d’avoir un titre sur un High Roller à Marrakech, où je suis toujours bien reçu, c’est comme si tu proposais à des gens qui n’ont jamais voyagé de leur vie de voler en first. Et puis Daniel me disait qu’il fallait commencer à parler cinq chiffres. Ben voilà Daniel, je t’ai ramené les cinq chiffres mon pote. Me dis pas six chiffres maintenant hein ! » confiait-il au micro de ClubPoker à l'issue de son sacre.

Et maintenant ?

Et pourquoi pas ? Les WSOP arrivent à grand pas et une performance de Moundir n'est clairement pas à exclure. En attendant, et preuve qu'il a bien changé de dimension, l'animateur sera bientôt à l'affiche de "Dans la tête du pro", la célébre saga produite par Winamax. Bravo champion !