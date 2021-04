Il empoche 110.000€ au poker, la belle histoire d'un auditeur

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Jean-Baptiste, auditeur assidu de l'émission, s'est confié sur sa récente folle performance. Qualifié pour le High Roller des Winamax Series grâce à un expresso à 20€, il est parvenu à se hisser au 2ème rang du tournoi pour un gain de 110.000€.

C'est le genre d'histoire que le poker compte par dizaines mais qui fait toujours de l'effet. En 2003, Chris Moneymaker, alors simple comptable du Tennessee, remporte le Main Event des WSOP pour 2.5 millions de dollars après s'être qualifié pour seulement 86 dollars grâce à un satellite. A ce moment précis, tous les joueurs de poker réalisent qu'un "One Time" est possible et qu'un simpe jeu de cartes peut changer une vie.

D'un expresso à 20€ à un chèque de 110.000€

Si aujourd'hui, avec l'arrivée des expressos jackpots, ces belles histoires sont légions, ces changements de vie subites font rêver des millions de joueurs. D'ailleurs, il y a 10 jours, Jean-Baptiste, un auditeur du RMC Poker Show a connu cette drole de sensation. C'est lorsqu'il lance un expresso à 20€ que son histoire se met en marche. Celui-ci, remporté brillament, lui assure une participation au High Roller à 1.000 euros des Winamax Series. Quelques jours plus tard, ce chanceux conclu son incroyable parcours au 2ème rang du tournoi, encaissant au passage un joli chèque de 110.000€. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, il est revenu sur sa gigantesque performance.