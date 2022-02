Insolite : Il perd 700.000€ puis gagne un expresso à 800.000€

2 semaines après le 1er expresso jackpot de l'année, le 24ème de l'histoire de l'histoire n'a pas tardé à suivre. Il y a quelques heures, 1234Manu1234 s'est emparé du graal et des 800.000€ promis au vainqueur après avoir essuyé près de... 720.000€ de pertes.

11 mains, 11 petites mains… Voici la vitesse avec laquelle un joueur de poker online à empocher 800.000 euros ! Il y a quelques jours, celui qui répond au doux pseudo de « 1234Manu1234 » lance un énième expresso (tournoi de poker loterie) à 100 euros. Quelques secondes plus tard, le fond d’écran en or affiche 1.000.000 euros.

Quelques minutes et seulement 11 mains !

Les 3 joueurs présents sont alors en course pour un premier prix de 800.000 euros ! En seulement 11 mains, « 1234Manu1234 » s’empare donc de la plus grosse partie du butin tandis que ses 2 adversaires se consolent avec des chèques de 120.000 et 80.000 euros. Le plus gros veinard du soir devient le 24ème gagnant d'un expresso jackpot et comble un trou abyssal de près de 720.000€ de pertes. Qui perd gagne !

Dévouvrez le replay de l'expresso à 1.000.000€