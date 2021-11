"J'étais vraiment sans pression" assure Jean-Luc Adam

Sacré champion du monde à Las Vegas cette semaine, Jean-Luc Adam s'est confié dans le RMC Poker Show. Le 25ème bracelet français est revenu sur sa victoire "en toute détente".

La pression n'est t-elle finalement qu'une question d'âge ? Possible quand on entend le discours de Jean-Luc Adam. Vainqueur de son premier bracelet WSOP il y a quelques jours après son sacre sur l'event #58 Super Seniors Event à 1.000$ (1.893 joueurs), le sexagénaire français était l'invité du RMC Poker Show. D'abord félicité par toute l'équipe autour de la table, celui qui s'est emparé d'un chèque de 255.623$ s'est confié sur son ressenti durant tout le tournoi. "Jamais stressé", "toujours détendu" et surtout "sans pression", voici comment l'ex-joueur des chamois niortais s'est décrit.

Place au Main Event !

C'est d'ailleurs, en toute détente, qu'il débutera aujourd'hui son Main Event. En pleine réussite, Jean-Luc Adam s'est offert le droit de participer au tournoi le plus prestigieux du monde avec son fils. Une belle épopée familiale qui a débuté par un cadeau d'anniversaire. En effet, il y a quelques semaines, le nouveau champion du monde tricolore s'est vu offrir 2 droits d'entrée pour les tournois seniors et super seniors des WSOP. Une offrande joliment transformée.