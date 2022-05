Jackpot pour Chidwick à Madrid

En seulement 5 jours à l'occasion des Triton Poker Series à Madrid, Stephen Chidwick a réalisé 3 belles perfomances pour près de 3.4M€ de gains. De bonne augure à quelques heures du début des WSOP à Las Vegas.

Depuis près de 2 semaines et avant que le gratin du poker mondial ne se déplace en masse à Las Vegas, la capitale mondiale du poker se trouvait en Espagne. Après avoir accueilli le WPO du 5 au 15 mai dernier, Madrid ouvrait ses portes aux Triton Poker Series. Cette série de 14 tournois aux buys-in paharanoniques (de 20.000 à 150.000$) réservés aux bourses les plus fournies, qu'ils appartiennent à des joueurs de poker professionnels ou hommes d'affaires, s'est conclu il y a quelques jours avec la victoire de Tom Dwan sur l'ultime event Short Deck Turbo à 30.000$ (pour un gain de 336.000$).

5 jours bénéfiques !

Et l'homme de la semaine se nomme bien Stephen Chidwick. L'anglais, surdoué cartes en main, quitte la capitale espagnole les valises bien pleines. D'abord runner up de l'event #7 NLH 8 handed à 75.000€ (1.291M€ de gains) le 18 mai dernier avant de s'offrir un beau podium pour l'épreuve #10 NLH 8 handed à 50.000€ (277.500€), le chauve le plus célèbre du circuit mondial s'est offert le luxe de s'adjuger l'épreuve reine, le Main Event Short Deck à 100.000€ pour un chèque de 1.8M€. 3.4M€ de gains en 5 jours, une semaine enrichissante à tous les niveaux avant de s'envoler pour les WSOP !