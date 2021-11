Jean-Luc Adam, 25ème bracelet français

Cette nuit, Jean-Luc Adam est devenu le 25ème joueur tricolore à remporter un précieux bracelet WSOP. Le français s'impose sur l'event #58 Super Seniors Event à 1.000$ (1.893 joueurs) pour 255.623$.

La Marseillaise va de nouveau retentir au Rio dans quelques heures... Car cette nuit, la France s'est encore montré au monde du poker sous son meilleur jour. Une semaine après avoir vu Alexandre Reard confirmer son statut de "top" joueur, c'est cette fois toute l'expérience de Jean-Luc Adam qui a brillé aux WSOP. Le français triomphe devant un large field de 1.893 joueurs sur l'event #58 Super Seniors Event à 1.000$. En plus du bracelet tant convoité, celui qui comptait jusqu'alors plus de 150.000$ de gains en carrière y ajoute les 255.623$ promis au vainqueur.

"Je suis si heureux"

"Je rêve, c'est une sensation étrange. Je me sentais bien durant tout le tournoi. C'est un super moment, je joue pour le plaisir et les émotions. Je ne réalise pas que c'est un Championnat du Monde, c'est incroyable, je n'imprime pas encore, c'est trop tôt. Je pense en premier à ma famille... Ma femme, ma fille et mon fils... qui joue bien au poker, c'est lui qui m'a appris. C'est un sentiment unique... je suis si heureux!" confiait-t-il à Pokernews a l'issu de son sacre.