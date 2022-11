Jonathan Pastore, la perf d'une vie !

Runner-up du Main Event des WSOP Europe pour près de 900.000$ mecredi dernier, Jonathan Pastore était hier l'invité du RMC Poker Show.

Avant de débarquer à Las Vegas en juin dernier, Jonathan Pastore ne comptait qu'à peine 100.000$ de gains en tournois live. 5 mois plus tard, il en totalise 1.770M$. Mais comment est-ce possible ? L'explication est très simple ! Quelques jours après son arrivée à Sin City l'été dernier, il devient champion du monde en s'adjugeant l'event #46 5.000$ 6 Max des WSOP pour un gain astronomique de 771.000$. Mais il ne s'arrête pas là et se lance dans une folle histoire d'amour avec les séries mondiales.

Pastore en pleine confiance

Il y a quelques jours à Rozvadov (République-Tchèque), le nouveau coach Pokerpro.fr réalise la plus belle performance de sa jeune carrière en s'inclinant au second rang du Main Event des WSOP Europe (tournoi à 10.300$) pour la modique somme de 852.949€ de gains. Hier soir le RMC Poker Show ne pouvait pas passer à côté d'un tel coup d'éclat tricolore. Jonathan Pastore s'est confié au micro de Daniel Riolo et Moundir.