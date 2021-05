Julien Martini présente sa masterclass cashgame

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Julien Martini, 10ème plus gros gagnant français, a présenté sa masterclass cashgame.

Près de 5 millions de dollars de gains en tournoi, sans aucun doute bien plus engrangés en cashgame, comment ne pas suivre les conseils de Julien Martini ? Depuis samedi dernier, le 10ème plus gros gagnant français de l'histoire délivre ses conseils sous la forme d'une Masterclass "cashgame" sur son site jmartini.fr. Comment jouer préflop ? Comment défendre ou attaquer postflop ? Autant de questions auxquelles le résident anglais (il habite depuis quelques années à Manchester) répond sans concessions.

La nouvelle mode des masterclass

A l'ère de l'apprentissage à tout va et d'un confinement qui a vu le nombre de joueurs online exploser, nombreux sont les professionels à avoir récemment tenté l'expérience de la masterclass. Après Yoh_Viral, Bruno Fitoussi, Julien RQT ou encore Sylvain Loosli et Peanuts, Julien Martini apporte donc sa pierre au large édifice du poker français. En testant scupuleusement sa méthode pendant 2 mois (entre le 1er février et le 31 mars), le runner-up du PSPC 2019 a encaissé 47.000€. Dimanche soir, il était l'invité du RMC Poker Show.