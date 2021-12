Julien Martini, puissance 2

La nuit dernière Julien Martini a décroché son 2ème bracelet WSOP en s'imposant sur l'event #4 1.500$ Omaha Hi-Lo 8 or Better pour 239.771$.

Il fait désormais parti d'un groupe très restreint, d'une liste extrêmement mince dans laquelle figure 2 autres français détenteurs de 2 bracelets WSOP. Cette nuit, Julien Martini a rejoint Bertrand "ElkY" Grospellier et Roger Hairabedian au sommet du poker tricolore. En s'imposant sur l'event #8 2.500€ Short Deck Hold'em des World Series of Poker Europe à Rozvadov, le spécialiste des variantes en tout genre s'est offert son 2ème sacre des séries mondiales après sa victoire en 2018 à Las Vegas sur l'event #4 1.500$ Omaha Hi-Lo 8 or Better pour 239.771$.

Martini rejoint un club très fermé

Si la chèque récolté grâce à sa victoire cette semaine n'est qu'anécdotique (60.009€ étaient promis au vainqueur), son symbole est tout autre. Au fil des années, Julien Martini a su imposer sa domination sur les tournois des World Series. Opposé à 98 joueurs sur ce tournoi, le joueur hexagonal s'est défait de 5 de ses 6 adversaires en table finale pour s'offrir le graal.

"Je suis très heureux"

"L'année a été dure pour tout le monde. Un bracelet cela reste toujours un peu inattendu, c'est toujours super dur de gagner un tournoi... on vient tous pour la même chose et quand cela arrive c'est toujours difficile à croire. Je suis très heureux d'être là et d'avoir eu la chance pour gagner" confiait-t-il à Pokernews à l'issu de sa victoire.