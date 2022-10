Julien Martini vainqueur du FPO Gujan-Mestras

Julien Martini, team Pro PMU, s'est imposé devant 445 joueurs pour remporter le Main Event du FPO Gujan Mestras. Le quadruple champion du monde empoche 42.000€ pour sa performance.

42.000€... C'est à peine ce dont a besoin Julien Martini pour débuter une partie cashgame et pourtant... Ce weekend, le joueur le plus titré du poker francophone a mis la valeur de l'argent de côté pour remporter le FPO Gujan Mestras devant 445 autres joueurs. Quelques jours plus tôt, le joueur du Team Pro PMU, habitué des buys-in pharaoniques et des parties de cashgame de Las Vegas à des prix exorbitants, s'est attablé sur le Main Event des France Poker Series à... 600€.

Peu importe l'endroit, peu importe le buy-in...

Après quelques jours d'un belle lutte et de milliers de coups de poker disputés, le détenteur de 4 bracelets WSOP a mené sa barque jusqu'au titre, se défaisant ainsi de Jean-Michel Gillet lors du duel final (éème pour 29.588€). Le head's up aurait même pu être 100% PMU si Quentin Guivarch n'était pas tombé au 3ème rang de cet événement relevé, victime de son coéquipier. Si le chèque de 42.000€ promis au vainqueur est insignifiant pour le banquier de Julien Martini, sa valeue en est toute autre pou son sponsor car il prouve l'investissement et la motivation du joueur.

Résultats

Vainqueur : Julien Martini (42.000€)

2ème : Jean-Michel Gillet (29.588€)

3ème : Quentin Guivarch (21.400€)

4ème : Hervé Gouzil (15.800€)

5ème : Jean-Charles Remaud (11.900€)

6ème : Cyril Mazet (9.200€)

7ème : Abdelhamid El Khayati (7.300€)

8ème : Victor Ducret (5.900€)