Julien Sitbon roi d'Amsterdam

Julien Sitbon a confirmé sa bonne forme du moment à Amsterdam en s'adjugeant le Main Event du Master Classic of Poker pour près de 240.000€ de gains.

C'est homme là ne sait pas perdre... Le mot "bust" il ne connait pas ! Depuis des années Julien Sitbon épate partout là où il passe. S'il ne compte plus les voyages à travers l'Europe et le monde entier pour disputer les tournois les plus attractifs, sa particularité réside dans le fait qu'il réalise autant d'ITMs que Xavier Gravelaine a connu de clubs de Ligue 1. Trève de plaisanteries, il est devenu en quelques mois l'homme fort du poker français et compte aujourd'hui plus de 2.4M$ de gains.

L'inarrêtable Julien Sitbon

La semaine dernière, le résident londonien a posé ses valises à Amsterdam. La capitale des Pays-Bas accueillait le Master Classic of Poker et son Main Event à 3.000€. Après 3 jours de combat aux tables, l'ex-mannequin s'est hissé en table finale avec la 2ème tapis. Après avoir éliminé David Boyaciyan (6ème pour 50.707€) et Matias Arosuo (5ème pour 66.570€), le futur vainqueur s'est défait du régional de l'étape Santo Bakker lors du duel final (runner-up pour 158.494€). En plus du titre Julien Sitbon empoche le chèque de 237.808€ promis au gagnant. Il réalise là la plus belle performance sa carrière avec ce premier gain à 6 chiffres.

Classement final

Vainqueur : Julien Sibon - 237.808€

2. Santo Jerry Bakker - 158.494€

3. David Hu - 113.210€

4. Gilles Simon - 87.043€

5. Matias Arosuo - 66.570€

6. David Boyaciyan - 50.707€