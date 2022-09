Karl Chappé-Gatien, un français multimillionnaire qui débarque

Roi du trading et des cryptomonnaies, Karl Chappé-Gatien a fait sensation la semaine dernière à Chypre en remportant plus de 3M$ lors de 2 tournois de poker. Entretien avec un drôle d'homme d'affaires.

"Je ressens rien du tout au poker. Avec la variance que je connais au trading, à côté les tournois à 200.000€ l'entrée c'est de la gnognotte". Cette simple phrase suffit à cibler l'invité du soir, l'un de ses riches hommes d'affaires pour qui l'argent n'est clairement plus un problème. A peine la trentraine passée, après un passé de joueur professionnel online, Karl Chappé-Gatien a fait fortune dans les cryptomonnaies. Par ce biais il fait la rencontre de Rui Cao, Paul Phua ou encore Elton Tsang et découvre l'univers Triton et ses buys-in astronomiques.

Un semaine à 3.2M$ de gains !

Il y a 2 semaines il pose ses valises à Chypre et se laisse tenter par le festival organisé sur place. Le voilà engagé dans le tournoi à 200.000$ face aux meilleurs joueurs de la planète. Detendu et très "créatif" comme il se définit, Karl signe la sa première place payée en tournoi en s'inclinant au 3ème rang pour 2.6M$. Quelques jours plus tard, il s'offre même le luxe de décrocher le titre sur l'event #11 Short Deck à 40.000$ pour 565.000$ supplémentaires. Inconnu du grand public il y a encore un mois, le voici désormais 19ème de la All Time Money List France. Karl Chappé-Gatien étaoyt dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.