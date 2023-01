Karl Chappe-Gatien, un joueur sans limites

A la tête d'une fortune inestimable grâce à son succès dans le trading de cryptomonnaies, Karl Chappé-Gatien, joueur de cashgale et tournois hautes limites, était l'invité du RMC Poker Show. Il s'est confié sur sa vie "extraordinaire".

Il est le genre de personne qui ne laisse pas indifférent. Parfois calme, souvent surexcité, en recherche de confiance mais pourtant sûr de lui, Karl Chappe-Gatien est un sacré numéro, un drôle de joueur. En septembre dernier, pour sa grande première dans le RMC Poker Show suite à ses 2 seules performances sur le circuit pour 3.2M$ (3ème du SHR à 200.000$ des Triton Series à Chypre pour 2.6M$, puis vainqueur du Short Deck à 40.000$ pour 565.000$ supplémentaires quelques heures plus tard), le fantasque joueur tricolore déclarait : "Je ressens rien du tout au poker. Avec la variance que je connais au trading, à côté les tournois à 200.000€ l'entrée c'est de la gnognotte".

"Au poker je ne vibre pas autant qu'au trading"

Et l'explication est toute simple. Si pour n'importe quel personne normalement constituée 200.000$ représente des années de travail, pour lui ce n'est qu'une petite pièce au milieu de colossales montagnes de billets. Karl Chappé-Gatien a fait fortune dans le trading de cryptomonnaies et joue tous les jours avec des dizaines de millions de dollars en misant sur ces monnaies virtuelles. Invité en studio cette semaine, il s'est confié sur cette vie dont il a "toujours rêvé". De ses débuts en Thaïlande à jouer en cashgame basses limites à son empire actuel, le globe-trotter s'est raconté au micro de Daniel Riolo et Moundir.