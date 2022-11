L'incroyable bluff d'Adrien Guyon

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish". Notre quinte river fait face à un tapis d'Adrien Guyon.

C'est désormais une habitude, depuis plus de 5 saisons pas un dimanche ne passe sans que le RMC Poker Show n'ait droit à sa traditionnelle rubrique "Dans la tête d'un fish". Véritable combat de coqs entre Moundir, Daniel Riolo et les invités dans un jeu de rôles particulièrement savoureux, cet incontournable du show permet aux animateurs de jauger leur niveau de poker du moment.

Alors cette semaine, sous les yeux et les oreilles attentives de Boris Berthomet et Florian Guimond, les deux compères et les invités ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée à 20 lefts du Main Event du WPO Bratislava il y a quelques semaines. Avec un tapis 4 millions de jetons aux blindes 80.000 / 160.000, le champion WSOP Nacho Babero, avec sa quinte rentrée river, fait face à un raise à tapis d'Adrien Guyon. Opteriez-vous pour un call ou un fold ? A vos analyses !