L'incroyable fold de Polk face à Hellmuth

Hier soir le RMC Poker Show est revenu sur l'incroyable fold de Doug Polk lors du dernier épisode de l’émission TV High Stakes Poker.

Impossible d'être passé à côté ! Cette semaine, lors de la dernière diffusion télévisée de l’émission des High Stakes Poker, tout joueur de poker normalement constitué a forcément décrypté, ce fold "mutanesque" de Doug Polk. Attablé derrière plusieurs dizaines de milliers de dollars, le joueur américain, de grosse blinde, décide de compléter le raise initial de Phil Hellmuth avec 10 et 7 dépareillés. L’action s’emballe après un flop J98 (avec 2 piques) lorsque Polk 3 Bet à 7.000 un open de la petite blinde à 2.000, et entende Phil Hellmuth annoncer “All in”. S’en suit une incroyable réflexion et un fold déjà légendaire... Belle lecture de sabot !

La vidéo du fold historique

Le RMC Poker Show en a parlé...