La folle nuit d'Erwann Pecheux

La nuit dernière, Erwann Pecheux, membre du Team Pro PMU, a réussi l'une de ses plus belles sessions avec une victoire et une place de runner-up pour plus de 37.000€.

En janvier 2020, Erwann Pecheux rendait visite au RMC Poker Show après avoir enchainé 3 tournois dans 2 clubs bien distincts de la capitale en une seule et même après midi. "La vie de joueur de tournoi c'est d'être éliminé tout le temps" confiait-il le soir même au micro de Daniel Riolo. A 29 ans, et après une année marathon avec 43 ITMs plus de 169.000 dollars de gains, le résident maltais concluait ses 12 mois dans le rouge d’une trentaine de milliers d’euros.

Erwann Pecheux renoue avec la victoire

Plus d'un an après son passage à Paris, Erwann Pecheux a retrouvé de belles couleurs online. Car si les tournois lives ne sont plus d'actualité depuis des mois, le poker en ligne est donc la seule solution viable pour tout joueur professionel. La nuit dernière, c'est donc devant son ordinateur, et en direct sur Twitch, que le membre du Team Pro PMU s'est vu pousser des ailes lors d'une sesssion d'antologie...

37.000€ en seulement 2 tournois

Inscrit sur le 250€ et le SHR à 2.000€ des Powerfest, le coéquipier de Sarah Herzali a réussi l'exploit de conclure sa nuit avec une victoire (vainqueur du SHR 2.000€ devant 52 joueurs pour 31.900€) et une place de runner-up (2ème du 250€ devant 210 joueurs pour 5.293€), soit un total de plus de 37.000€.