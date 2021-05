La folle semaine américaine d'Arthur Conan

Auteur de 2 incroyables performances aux Etats-Unis cette semaine pour près de 850.000$ de gains, Arthur Conan était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.

24 ans et déjà un compte en banque bien fourni ! Cette semaine Arthur Conan s'est offert le rêve américain. Quelques jours après avoir débarqué outre-atlantique avec son ami Sonny Franco, le jeune breton s'est offert le droit de participer au Super High Roller à 50.000$ du WPT Seminole Hard Rock Open. Dans ce tournoi qui comptait d'immenses légendes du poker mondial comme Erik Seidel ou Jason Mercier, le tricolore s'est finalement imposé face à un field réudit de 42 joueurs.

Un chèque de 733.000$ !

S'il avoue aisément avoir vendu des parts pour disputer le plus gros tournoi de sa jeune carrière, l'ainé de la fraterie Conan (son frère Marius compte plus de 400.000$ de gains en tournois live) s'est adjugé un chèque record de 733.000$. Ajoutez à cela une 10ème place sur le Main Event du même festival quelques heures plus tard pour 111.000$ supplémentaires et vous aurez quoi ? Un total de gains en 6 ans carrière doublé en seulement 2 jours. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Arthur Conan est revenu sur son incroyable exploit.