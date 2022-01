Découvrez le coup d'une vie de Steffon Armitage, invité dimanche soir du RMC Poker Show.

Comme chaque dimanche soir dans le RMC Poker Show, l’invité est amené à se confier dans la rubrique « le coup d’une vie ». Où ? Quand ? Comment ? Face à qui ? Dans quelles circonstances ? Autant de questions qui concernent le coup le plus mémorable joué par l’invité, que ce soit à une table de poker ou de jeu traditionnel.

Invité dimanche soir du show, Steffon Armitage est revenu sur une main complètement folle jouée à tapis alors que 5 joueurs étaient encore en course pour un premier pric de 7.500€. Alors en table finale d'un gros tournois online, ses 4 adversaires mettent l'intégralité de leurs jetons au milieu quand lui décrouvre 7 et 2. Mais en voulant coucher sa main, il misclick et call... quand l'impensable se produit !