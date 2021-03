"Le mangeur d'âmes", le dernier Roman d'Alexis Laipsker

Après "Et avec votre esprit", son premier livre à succès paru l'an dernier, Alexis Laipsker débarque déjà avec son 2ème roman "Les mangeurs d'âmes", toujours aux éditions Michel Lafon.

Il y a un an tout juste, le 15 mars 2020, Alexis Laipsker était notre dernier invité en studio, juste avant de voir soudainement la France plongée dans un confinement total. A cette occasion, l’ex-directeur du Club Montmartre, était venu présenter son premier roman “Et avec votre esprit”, "un livre à l'efficacité redoutable et au suspense haletant" selon Le Point ou encore "un véritable coup de maître !" selon Entrevue. Très bien accueilli par la critique et même récompensé, ce premier opus en appelait donc forcément un autre pour le “couteau suisse” du poker.

"Je fais tout pour que le lecteur se laisse embarquer"

Car celui qui a exercé quasiment toutes les fonctions qui touchent de près ou de loin au monde des cartes s’est découvert une nouvelle passion, l’écriture. “En seulement 30 jours”, l’ex dirigeant de PokerStars a accouché de sa nouvelle histoire, “Les mangeurs d’âmes”. Comme à son habitude, l’atmosphère y est aussi calme qu’oppressante, les énigmes toujours aussi haletantes et les personnages tout aussi énigmatiques... Invité dimanche soir du show de Daniel Riolo et Moundir, celui qui assure que “le poker est encore dans sa vie”, a présenté son nouvel ouvrage.