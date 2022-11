Le WPT s'offre Phil Ivey

Phil Ivey devient le nouvel ambassadeur du WPT. La star américaine disputera son 1er tournoi sous ses nouvelles couleurs à Las Vegas le mois prochain.

Avec lui c'est toujours la même histoire... Plusieurs mois sans faire parler de lui et finalement un gros résultat ou... grosse annonce ! A 45 ans, Phil Ivey, figure emblématique du poker mondial est une légende, et comme une légende il ne meurt jamais. Preuve en est, s'il en fallait encore une, le communiqué du World Poker Tour il y a quelques jours qui annonce que le "Tiger Woods" du poker devient le nouvel ambassadeur de la célébre marque américaine.

Une immense star pour un 20ème anniversaire

Celui qui compte plus de 38 millions $ de gains en tournois rejoint le Team WPT. Après sa "folle" aventure Full Tilt, Ivey est donc engagé au sein d'une famille nombreuse où figurent dejà Doyle Brunson, Steve Aoki, Andrew Neeme ou encore Brad Owen. Pour sa 20ème année d'existence, la marque frappe donc un grand coup. "Phil Ivey fait partie des plus grands. À l'occasion de cette saison anniversaire, nous avons voulu associer la marque WPT à des talents qui représentent le meilleur dans leurs domaines respectifs. Je ne peux imaginer quelqu'un de meilleur que Phil Ivey pour illustrer cette définition, et je suis sûr que nos joueurs seront ravis de pouvoir interagir avec lui lors de nos prochains événements" a déclaré Adam Pliska le patron du WPT.

Rendez-vous à Las Vegas en décembre

L'homme aux 10 bracelets WSOP débutera sa collaboration dans moins d'un mois à Las Vegas. La ville du pêché accueillera le WPT World Championship à 10.400$ du 12 au 20 décembre avec une garantie de 15 millions $ !