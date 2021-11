Leo Margets : "J'ai encore des étoiles plein les yeux"

Un peu moins d'une semaine après son sacre sur l'event #83 The Closer 1.500$ des WSOP pour 376.850$, Leo Margets était l'invitée du RMC Poker Show. La joueuse du Team Winamax s'est confiée comme jamais.

L'hymne espagnol pour débuter... Il ne pouvait en être autrement. Impossible d'accueillir Leo Margets sans les lauriers qu'elle mérite. Depuis quelques jours, la toute nouvelle championne du monde rayonne de plaisir. Celle qui affiche déjà un large sourire à longueur de journée a atteint le graal in-extremis à Las Vegas en remportant le tournoi "The Closer" à 1.500$ devant un field énorme de 1.903 joueurs.

Le graal, enfin !

Ce bracelet, dont tout joueur de poker normalement constitué rêve jour et nuit, est désormais sa propriété. Une semaine après son sacre à Sin City, la joueuse du Team Winamax était l'invité du RMC Poker Show dimanche soir. Entre fraicheur, sympathie et décontraction, Leo Margets est aussi délicieuse à l'antenne qu'elle l'est dans la vie.

Leo Margets invitée du RMC Poker Show