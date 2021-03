Les endroits où jouer en live aujourd'hui : Direction Las Vegas !

Cette semaine, le RMC Poker Show continuait son tour d'horizon des lieux du monde où le poker live est encore possible. Après Malte, direction Las Vegas avec un guide de choix, William Reymond.

En France et dans quasiment toute l’Europe, depuis des mois, le poker est à l’arrêt. Et si le jeu qui passionne des millions de joueurs a bien connu quelques soubresauts l’été dernier avec la réouverture pour quelques semaines des casinos et clubs de jeux, celui-ci agonise depuis trop longtemps. Car si les sites de poker online ont, du même coup, connu une explosion de leur fréquentation sur l’année écoulée, le poker live manque à nombre de joueurs passionnés. C’est avec ce constat simple que le RMC Poker Show a décidé la semaine dernière d’entamer un tour d’horizon mondial des lieux ou les cartes sont encore distribuées en réel.

Après Malte, direction Las Vegas !

Après avoir posé ses valises à Malte avec Yoh_Viral dimanche dernier, cette semaine la seule émission de poker sur une radio nationale a décidé de s’envoler pour la Mecque du poker, Las Vegas. Sur place, le guide se nomme William Reymond, meilleur ambassadeur poker français dans la ville du vice, 2 ans après son sacre aux WSOP. Quelle ambiance aux tables dans la désert du Nevada ? Quelles tables ouvertes ? Quelles conditions de jeu ? Autant de questions auxquelles le journaliste d’investigation a répondu hier au micro de Daniel Riolo et Moundir.