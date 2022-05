Les images du mariage d'ElkY

Il y a quelques jours, ElkY a dit "oui" à Jeny No, sa compgane depuis 10 ans. Découvrez les images de la jolie cérémonie et de la fêre qui a suivi.

Près de 15 millions $ de gains en tournois, le trône de plus gros gagnant de l'histoire du poker français, la triple courronne WPT, EPT, WSOP, que demander de plus pour ElkY ? L'amour sans aucun doute ! Et bien depuis quelques heures, le joueur à la chevelure peroxydée la plus connue du circuit mondial est un homme accompli. En couple avec Jeny No depuis près d'une dizaine d'années, les 2 tourtereaux ont décidé de franchir le cap du mariage. Découvrez les photos du plus beau jour de leur vie en République Tchèque avec un thème bien particulier, "Conte de Fées" et Licornes.

"10 ans de vie de couple et un confienement plus tard"

Des fleurs, un cheval et du blanc... pour les mariés