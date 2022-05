Les meilleurs conseils pour un premier trip à Vegas

Quelques semaines avant le début des World Series of Poker à Las Vegas, le RMC Poker Show a conseillé les auditeurs qui feront leur grande première à Sin City.

Lorsque l’on est joueur de poker, amateur ou professionnel, on rêve forcément de jouer au moins une fois dans sa vie les World Series of Poker à Las Vegas. Qui n'a jamais imaginé décrocher le graal après un incroyable alignement des planètes ? Aucun joueur de poker normalement constitué sans aucun doute. Alors à quelques semaines du début des séries mondiales, le RMC Poker Show a consacré une partie de son émission à la Mecque du jeu.

Toutes les réponses avant une grande première

Quels vols pour se rendre à Las Vegas ? Une pause de 48 heures est-elle bénéfique pour jouer un meilleur poker ? Quels sont les meilleurs hotels rapport qualité prix ? Quels casinos proposent des tournois hors WSOP et à quels prix ? Que faire pour s'aérer le cerveau lors des jours de pause ? Autant de questions auxquelles Carlos Da Silva, PDG de MisterFly, et Renaud Cellini, joueur amateur et grand connaisseur de Vegas, ont répondu. Les 2 hommes étaient les invités du RMC Poker Show.