Ludovic Lacay, des tables de poker aux… assurances pour animaux !

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Ludovic Lacay, ex-légende du poker français, est revenu sur sa toute nouvelle aventure. Il y a quelques mois, il a fondé Napo.pet, une assurance pour chiens et chats en Angleterre.

Il y a 8 ans, il faisait encore les beaux jours du Team Winamax. Aujourd'hui, il contribue à la bonne santé des chiens et chats anglais. N'allez pas chercher un quelconque lien entre les 2 activités, celles-ci sont diamétralement opposées mais font la richesse de cet original energumène, Ludovic Lacay. L'ex-jeune prodige du poker français est "rangé" depuis 2014. Finis les voyages au bout du monde pour disputer les plus gros tournois de la planète, terminées les longues sessions en ligne et l'études des ranges de mains, place à la vraie vie, aux réveils matinaux et aux salaires fixes.

De joueur de poker à assureur !

Souvent considéré comme difficile, ce changement de vie est une réussite pour le toulousain. Il débute comme stagiaire dans une boite de santé avant de rapidement gravir les échelons jusqu'au poste de directeur produit. S'en suit une nouvelle expérience de quaisment 3 ans chez Facebook avant de lancer sa drôle d'entreprise. Avec un ami, il crée Napo.pet, une assurance pour les chiens et les chats en Angleterre. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Ludovic Lacay s'est confié sur sa nouvelle aventure post poker.