Main Event WSOP : Les 2 français s'inclinent au Day 7

Cette nuit, les 2 derniers rescapés français Nicolas Dumont (23ème pour 241.800$) et Nicolas Vayssières (17ème pour 305.000$) ont conclu leur beau parcours sur le Main Event des WSOP à Las Vegas.

C'est la belle histoire de 2 mecs qui ont le même prénom, Nicolas ! L'un, Monsieur Dumont, est le propriétaire d'une auto-école dans l'Esonne, l'autre, Monsieur Vayssières, est diplomé d'une école de commerce et désormais investi corps et âme dans une carrière de joueur professionnel. 2 univers parfaitement différent réunis en une seule et même passion, le poker. Et depuis quelques jours, ces 2 énergumènes sont les responsables des nuits blanches de nombreux passionés de cartes, restés en France.

Ils ont fait nos nuits pendant 7 jours

Pourquoi ? Car les 2 Nicolas ont réalisé un parcours exceptionnel sur le Main Event des World Series of Poker, ce tournoi à 10.000$, véritable graal pour tout joueur de poker normalement constitué. Depuis 7 jours et jusqu'à cette nuit, les 2 gambleurs tricolores ont évité les balles. Avec 6650 joueurs au départ de l'évènement, ce sont finaleement 36 d'entre eux qui se présentaient hier au Day 7. Après quelques heures de jeu et l'élimination de Nicolas Dumont (23ème pour 241.800$), c'est au tour du dernier rescapé bleu de tirer sa révérence.

Nicolas Vayssières, d'un freeroll à 305.000$ !

Nicolas Vayssières rend finalement les armes au 17ème rang vers 8h du matin (heure française) et conclut ainsi une année poker exceptionnelle. Finaliste de la Top Shark Academy et vainqueur du King5, celui qui disputait donc le plus gros tournoi du monde en freeroll se contente largement d'un chèque de 305.000$. « J’ai besoin de vingt minutes pour respirer, boire de l’eau et être tranquille » confiait-il à ses nombreux amis du rail à l'issue de sa sortie. Immense bravo à notre meilleur français qui sera, à n'en pas douter, le prochain invité du RMC Poker Show !