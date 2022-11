Mains de légende #2 : Le Hero call de Davidi Kitai à Berlin - VIDEO

Chaque semaine le site du RMC Poker Show dévoile une main qui a fait l'histoire du poker. Aujourd’hui le belge Davidi Kitai est à l'honneur avec son hero call incroyable en head's up de l'EPT Berlin en 2012 face à Andrew Chen.

Durant toute la période du premier confinement, le site d’actualité du RMC Poker Show prenait le soin de mettre en ligne chaque semaine une main de légende. Un bluff monstrueux, un call stratosphérique, une rencontre extraordinaire, tous les lundis rimaient avec une main historique. Cette saison, le site de la seule émission radio 100% poker continue sur sa lancée avec des replays de mains qui ont fait l'histoire du poker. Ce coup se déroule lors de la table finale de l’EPT Berlin en 2012. Davidi Kitai est alors opposé au canadien Andrew Chen en head’s up. Lors de cette incroyable main, le belge du Team Pro Winamax est muni d’A3 assortis à trèfle et fait face à 42 assortis à coeur chez son adversaire. Après un flop 7J5 rainbow, le “génie” décide de payer la première salve de son adversaire. Les 2 hommes check sur le turn 9. Découvrez la suite et l’époustouflant call de Davidi Kitai sur la rivière...

Le Hero Call du "génie" - VIDEO