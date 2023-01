Maxime Manzone, nouveau Team Pro Winamax, "commence à peine à réaliser"

Vainqueur de la dernière Top Shark Academy, Maxime "Jokeezy" Manzone était l'invité du RMC Poker Show dimanche soir. Il s'est confié sur son incroyable parcours.

Une année de contrat et 50.000€ pour parcourir le monde et disputer les plus beaux tournois de la planète... La semaine dernière, Maxime Manzone a vu sa vie bouleversée en décrochant ce graal dont tout joueur de poker amateur rêve. Vainqueur de la dernière Top Shark Academy, il succède aux Loic Debregeas, Adrien Delmas ou encore Guillaume Diaz.

Une année pour apprendre avec les plus grands

Père de famille, contrôleur réseau fibre chez un opérateur mobile et internet, rien ne semblait mener ce jeune homme de 29 ans à un carrière de joueur professionnel et pourtant. Après avoir appris le poker avec des amis juste après sa majorité, le cannois pure souche découvre ensuite les casinos et le poker en ligne. Joueur régulier du site W, il est invité à participer à un tournoi qualificatif pour intégrer la Top Shark Academy. La suite n'est qu'un enchainement de succès jusqu'à son sacre il y a quelques jours. Invité hier soir du RMC Poker Show, celui qui répond au doux pseudo online de "Jokeezy" s'est confié sur cette folle aventure qui l'attend.