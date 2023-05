Mehdi Chaoui à grande vitesse

Pour son premier festival sous ses nouvelles couleurs, Mehdi Chaoui, dernier né du Team Winamax, s'est offert le titre sur le 5.150€ - 6 max pour 103.900€. Un départ en fanfare !

Acclimatation (nom féminin) : Le fait, pour un être vivant, de s'habituer à un nouveau milieu. La définition est très claire et nul doute qu'il y a 15 jours au moment d'intégrer le Team Winamax, Mehdi Chaoui ait instantanément compris le sens du mot. Intronisé lors du stage annuel de l'équipe la plus titrée d'Europe, juste avant le départ pour Monaco et son traditionnel European Poker Tour, la jeune pépite du poker marocain semblait hermétique à toute forme de pression. Aux côtés des Mateos, Kitai, Vieira ou autres Calamusa et Kanit, le finaliste EPT (9ème du dernier EPT PAris pour 111.000€) venait de "signer au Réal de Madrid".

Premier festival sponsorisé et premier titre !

Quelques jours plus tard, c'est donc estampillé d'un W rouge sur la poitrine que Mehdi débarque sur le rocher pour jouer son premier tournoi sous ses nouvelles couleurs. Après un échauffement et 2 places payées sur les premiers events (60ème du HR FPS pour 5.840€ et 73ème du 3.000 Mistery pour 3.150€), le Main Event de l'EPT ne s'est pas aussi bien déroulé (éliminé au Day 2 après 2 bullets). Mais le jeune premier de l'équipe ne comtait pas quitter Monaco sans briller dans la salle des étoiles. Inscrit sur le dernier tournoi du festival, le 5.150€ - 6 max, il est venu à bout d'un field de 76 joueurs pour s'offrir son premier titre sous ses nouvelles couleurs. Un gain de 103.900€ qui lui fait passer la barre du million $ de gains en tournoi. Dans le viseur désormais le Sismix et les WSOP !