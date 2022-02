Mehdi Chaoui, nouveau roi de Paris

L'APO 2500 s'est conclu hier soir avec la victoire de Mehdi Chaoui. Le jeune parisien s'impose devant 366 joueurs et empoche 155.000€.

Gueule d'ange mais diable au corps... Ne vous fiez pas à son frêle gabarit, à table Mehdi Chaoui a tout d'un futur mastodonte. Depuis des mois désormais, pas une semaine ne passe sans que le nom du jeune marocain ne fasse les gros titres de la presse spécialisée. Runner-up de l'Opener du WPT Paris (29.746€) juste avant le confinement, puis vainqueur de l'Open Circus en juillet 2020, l'étudiant de Dauphine a enchainé avec une belle 2ème place sur le High Roller du All Poker Open (40.520€).

Un premier gain à 6 chiffres

Ne lui manquait donc plus qu'une performance à 6 chiffres. C'est désormais chose faite ! Après 4 jours de combat au sein du mythique Club Montmatre, le parisien s'est défait d'un field de 366 joueurs sur le tournoi principal à 2.500€. Chipleader à l'entame du Day 4, il a su conserver son avance pour empocher les 155.000€ promis au vainqueur après d'être défait d'Arnaud Enselme (2ème pour 104.960€), nouveau Team Pro Unibet, lors du dernier duel. Sacha Rymland complète le podium pour 73.000€.

Place à un EPT et au WSOP !

“J’avais pas mal bossé cette situation de chipleader. Là le niveau était très élevé, et il ne fallait surtout pas se level entre amis. Je devais être agressif, et Nicolas Burtin en a fait les frais. J'avais confiance en moi et ça l’a fait. Prochain objectif, un EPT et ensuite les WSOP cet été" confiait-il à Club Poker à l'issue de son sacre.