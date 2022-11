Melvin Pasquini, le bras droit de Stéphane Matheu

Depuis l'EPT Prague, Melvin Pasquini est le nouvel assistant de Stéphane Matheu. Dimanche soir, il était l'invité du RMC Poker Show.

"Tu es le Robin de Batman Stéphane Matheu". Melvin Pasquini accepte volontiers la comparaison de Daniel Riolo. Depuis quelques mois, le jeune homme est le nouveau bras droit du manager du Team Winamax. Moins de 3 ans après avoir découvert le poker (c'était lors du confinement), l'ex-judoka intègre donc l'équipe la plus titrée d'Europe dans un rôle de "doublure".

Melvin Pasquini intègre le Team "Matheu"

Si son rôle tiendra plus à l'organisation, à la logistique et au management, nul doute que son passé de coach mental sera un plus pour bichonner cette équipe aux talents diverses. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le jeune homme de Seine-et-Marne s'est confié sur sa nouvelle mission avec beaucoup d'humilité.