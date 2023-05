Moundir et le "monde irréel" des High Stakes

Invité par Karl Chappe Gatien à participer à 3 tournois des Triton Series à Chypre, Moundir a vécu la plus incroyable expérience de sa vie de joueur de poker. 18ème du 30.000$ Mistery Bounty pour 115.000$, il s'est confié sur cette expérience inoubliable dimanche soir dans le RMC Poker Show.

Il y a un peu plus d'un mois à Marrakech, il avait ému le monde du poker tout entier après son sacre sur High Roller du MPO. Mais avec 54.000€ en poche au moment de quitter le sol marocain, Moundir ne s'attendait pas à vivre encore plus fou. Le message d'une vie, celui d'un riche mécène, qui lui propose d'aller disputer les plus gros tournois au monde à Chypre pour une valeur de 100.000$. A l'autre bout du téléphone Karl Chappe Gatien, roi de la cryptomonnaie, lui fait un cadeau inestimable. Et le co-animateur du RMC Poker Show ne compte pas le laisser filer.

Une semaine en dehors du temps

Après quelques semaines à s'entrainer avec des coachs poker reconnus, Moundir s'envole donc pour Chypre et ses Triton Series aux côtés des Mateos Diaz, Chidwick, Bonomo ou encore O'Dwyer. En ligne de mire, 3 tournois à 25.000, 30.000 et 40.000$. Si le premier se déroule correctement avec une élimination aux portes des places payées, le deuxième, un 30.000$ Mistery Bounty, se passe comme dans un rêve. Chipleader à l'entame du Day 2, l'ex-aventurier rend finalement les armes au 18ème rang avec 29.500$ de gains mais surtout une enveloppe mystère.

Moundir quitte Chypre avec 115.000$

Finalement, 24h plus tard, la main heureuse, et bien aidé par les conseils avisés du gourou Michel Cohen, Moundir ajoute 85.000$ à son portefeuille chypriote. S'il ne remerciera jamais assez son heureux donateur, celui qui compte désormais plus de 300.000$ de gains en tournois retient surtout l'expérience irréelle vécue dans ce monde si particulier des tournois hautes limites.