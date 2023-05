Namur, nouvelle place forte du poker

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Bernard De Breyne, directeur poker du Grand Casino de Namur, s'est confié sur son établissement. En quelques années, il a fait de la capitale de la Wallonie l'épicentre du poker belge et européen.

2 mètres sous la toise, gueule d'ange mais diable au corps... Bernard De Breyne est ce genre de type avec qui l'on rêve de nouer une amitié. Bon vivant, forte tête mais surtout dôté d'une gouaille et d'un bagout à faire palir n'importe quel beau parleur, le directeur du Grand Casino de Namur by Circus est comme ça, c'est dans sa nature. Rien d'étonnant donc quand il raconte qu'il y a une quinzaine d'années le patron du groupe Circus lui propose de développer le poker dans capitale de la Wallonie. S'il n'y a alors que des machines à sous dans l'établissement, Bernard, à force de travail et de choix payants, va faire de son casino l'une des places fortes du poker en Europe.

Hôtel, streaming et tournois pas chers

Quand il émet l'idée de faire des tournois à très faibles buy-ins avec une grosse profondeur, nombreux sont ses détracteurs à le prendre pour un illuminé. Mais en quelques années, sa stratégie est finalement payante. Nouvel hôtel, joueurs qui se déplacent en masse, grand visibilité avec des streamings de belles parties de cashgame (notamment Yoh Viral, Roger Hairabedian ou encore Adrien Guyon s'y sont rendus), autant d'atouts que le Grand Casino de Namur possède désormais. Le BPC qui débute dans 3 jours et se tiendra jusqu'au 21 mai prochain connaîtra à n'en point douter un nouveau succès. Invité hier soir du RMC Poker Show, Bernard De Breyne s'est confié sur les bienfaits de son établissement.