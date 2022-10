Nicolas Hamouni sacré à Divonnes

Cette semaine Pokerstars organisait le festival FPS à Divonne-les-Bains. Nicolas Hamouni a remporté le Main Event à 1.100€ devant 628 joueurs pour un gain de 113.670€.

Dans la vie tout est une histoire de patience. Et ce weekend à Divonne-les-Bains, un homme en a encore fait l'expérience. Il s'apelle Nicolas Hamouni et s'est imposé sur le Main Event du France Poker Series. Après 4 jours d'une lutte de haute intensité face un superbe field de 628 joueurs, ce fan de jeux vidéos a conclu son parcours sans fautes après un interminable head's up de 4 heures et demi face à Adil Said (runner up pour 70.960€), empochant ainsi la plus grosse partie du prizepool avec un chèque de 113.670€.

"Mieux qu'une victoire sur Fifa"

"J'ai fait quelques longs heads-up online récemment, donc ça m'a donné l'expérience et le mental pour ne rien lâcher. J'aime la compétition, j'ai commencé avec la Playstation. Mais là, je crois bien que le trophée est un peu plus important qu'une victoire sur Fifa ou un Top 1 sur Fortnite !" confiait le vainqueur du jour à Club Poker à l'issue de son sacre sur les rives du Lac Léman. Si Ludovic Marguerat complète le podium pour 50.690€, Hamouni décroche lui la plus belle perf de sa carrière en live.

Classement final

Vainqueur : Nicolas Hamouni : 113.670€

2ème : Adil Said : 70.960€

3ème : Ludovic Marguerat : 50.690€

4ème : Joffrey Baillieu : 38.990€

5ème : Hervé Gouzil : 29.990€

6ème : Mourad Shaimi : 23.070€

7ème : Hermes Prencipe : 17.750€

8ème : Patricia Almeras : 13.650€