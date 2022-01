Nos 2 paires sont elles devant ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish" à Las Vegas.

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les yeux attentifs de Julien Martini, invité du soir tout fraichement auréolé du statut de Team Pro PMU, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de cashgame jouée lors du Super High Roller Bowl Cash Game, l'événement réservé aux plus grosses bourses de la planète. Dans le cerveau de Scott Seiver, nous sommes assis avec 700.000$ devant nous à une table de 6 joueurs et découvrons AJ dépareillés suite à une relance à 2.400$ et un 3 bet à plus de 8.300$. Après avoir 4Bet à 24.000$, nous faison face au relanceur initial tandis que le 2ème relanceur se couche. Sur un board A (t) K (ca) 8 (T) J (t) 4 (p), la décision river s'annonce compliquée suite à un dernier check de notre opposant. A vos réflexions !