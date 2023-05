Omar, encore !

Omar Lakhdari a encore frappé. Hier soir, le star des clubs parisiens a remporté le Main Event du BPC Namur devant 1.332 joueurs pour plus de 200.000€ de gains.

Cette personne n’est pas humaine. Partout où elle se déplace, elle ne repart jamais les mains vides. Mieux, elle quitte souvent les lieux trophée en main. Ces 3 phrases doivent à elles seules suffire à décrire le joueur parisien le plus en forme du moment, Omar Lakhdari. Hier, le franco-algérien est venu confirmer son début d'annnée en fanfare sur les bords de la Meuse avec un sacre sur le Main Event à 1.100€ d'un des festivals les plus réputés de Belgique, le BPC (Belgian Poker Challenge). Engagé parmi les 1.332 joueurs au départ de l'événement, la terreur des clubs parisiens est venue à bout de ce field record pour s'offrir le plus gros gain de sa carrière avec un chèque de 206.000€.

"Un gros kiff"

Après avoir claqué un "Moi c'est Lakhdari !" à l'issue de son joli call final face à Tal Ohana, Omar décroche ainsi le 29ème sacre de sa carrière et fait de 2023 sa meilleure année poker. Déjà 4ème du WSOP Circuit Marrakech en janvier dernier pour 47.982$, la star du jour avait enchaîné avec une seconde place lors de la Grande Finale du Winamax Poker Tour (2ème pour 110.000€) avant de remporter l'APO 1000 du Circus pour 18.000€ quelques jours plus tard. « Je n’avais pas encore de pique, j’avais déjà gagné en Belgique, un WPT National. Mais là, c’est un gros kiff. Je savais que j'avais une chance de gagner le tournoi depuis hier " déclarait-il sur le site du Casino de Namur après sa victoire.