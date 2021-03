Partners Poker : La nouvelle plateforme pour se faire financer

Le site Partners Poker, crée par Alexandre Mieliti, sort aujourd'hui. Crée pour les joueurs qui cherchent à se faire financer mais également pour les stackeurs, il permettra de mettre en relation les gambleurs.

“Un jour, n’ayant pas le budget pour me payer des tournois à haut buy-in, je me suis posé une question. Pourquoi ne pas créer « une communauté » qui pourrait permettre à tout type de joueurs passionnés de poker de pouvoir se financer des tournois en reversant un pourcentage des gains”. Quelques mois après s'être mis cette idée en tête, Alexandre Mieliti s'est lancé en créant le site de crowd stacking (littérallement stacking par la foule) Partners Poker (qui sort aujourd'hui) avec un but simple, celui de permettre à chacun d'entrer dans une autre dimension.

Miser sur un joueur ou être faire appel à des investisseurs

Comme en politique, chaque joueur devra faire campagne et convaincre des investisseurs potentiels. Hendon Mob fournis, courbes sharkscope exponentielles, replays de mains jouées, vidéos de présentations, descriptif détaillé, autant de détails qui feront d'un joueur un "poulain" atraillant ou non pour les stackeurs. Invité hier soir du RMC Poker Show, Alexandre Mieliti est venu présenter son projet novateur.

Alexandre Mieliti, fondateur de Partners Poker, invité du RMC Poker Show